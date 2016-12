Qui est Fethullah Gülen, l'ennemi d'Erdogan que la Turquie accuse d'être derrière l'assassinat de l'ambassadeur russe ?

Fethullah Gülen est-il le "coupable idéal" pour Ankara ? Quelques heures après l'assassinat de l'ambassadeur de Russie, les autorités turques ont émis l'hypothèse selon laquelle l'assaillant pourrait être lié à Fethullah Gülen, un ancien imam déjà accusé d'avoir fomenté le renversement d'Erdogan cet été. Erdogan lui-même l'assure ce mercredi : l'assassin est lié à Gülen. Une accusation qui a"choqué et profondément attristé" le principal intéressé, alors que Moscou a de son côté joué la carte de la prudence, se refusant à toutes "conclusions hâtives". Seule certitude : Fethullah Gülen embarrasse la Turquie. Et ce, depuis longtemps.





► Fethullah Gülen, puissant prédicateur en exil

Agé de 75 ans, Fethullah Gülen est un prédicateur musulman originaire de la région d'Erzurum, en Anatolie orientale (nord-ouest de la Turquie). Il a fondé dans les années 1970 le puissant mouvement Hizmet (le "service" en turc) inspiré du soufisme, courant ésotérique et mystique de l'islam qui s'organise en tariqa (confrérie). Depuis 1999, il vit en exil dans la petite ville de Saylorsburg, en Pennsylvanie (nord-est des Etats-Unis). Il réside dans un complexe ressemblant à un hôtel, le Golden Generation Worship and Retreat Center. Malade, selon le magazine américain The Atlantic , auquel Fethullah Gülen avait accordé un entretien en 2013, il ne se déplacerait pour ainsi dire jamais et poursuit ses activités de prêche et d'écriture à destination de ses disciples grâce à la télévision et Internet. Si à l'époque, ce dernier affirmait que rien sur le plan juridique ne l'empêchait de rentrer en Turquie, il jugeait également que son retour pourrait déstabiliser les réformes démocratiques engagées depuis le début des années 1990.





► Hizmet, un mouvement influent

Le mouvement Hizmet, dont les sympathisants sont visés par une purge massive depuis le coup d'Etat manqué, s'est très largement implanté dans la société turque. Engagé dans la vie civile, à travers notamment des activités économiques, Hizmet s'appuie aujourd'hui sur un réseau impressionnant d'écoles - principalement en Turquie, mais aussi un peu partout dans le monde -, d'ONG, ainsi que d'entreprises qui s'inspirent de la pensée du prédicateur musulman prônant l'ouverture à l'éducation et aux sciences, ainsi que le dialogue interreligieux. Parfois comparé aux jésuites ou aux mormons, ce mouvement dispose d'importantes ressources financières - on évoque le montant de 50 milliards de dollars -, issues de l'activité de ses membres qui sont tenus de consacrer du temps ou de l'argent à l'organisation. Celle-ci est également influente dans les milieux des médias, de la police et de la magistrature en Turquie.