Qui est George Lombardi, l’ami de Trump que Marine Le Pen a rencontré à New-York ?

Il rêve de créer des ponts entre les mouvements de la droite populiste européenne et Donald Trump. Intime et voisin du président-élu, George "Guido" Lombardi, homme d’affaires italo-américain, a reçu Marine Le Pen, son amie depuis plus de 20 ans, jeudi à la Trump Tower, à New-York. C’est lui qui, sur une photo où la présidente du Front National (FN) est vue en train de prendre un café, se trouve aux côtés de cette dernière.





"Elle (Marine Le Pen, ndlr) m'a appelé il y a trois ou quatre jours pour me dire qu'elle avait besoin de repos et qu'elle avait l'intention de venir à New York ", raconte à nos confrères de Paris-Match celui que le représentant du FN aux Etats-Unis, Denis Franceskin, qualifie comme un membre à part entière du "réseau" Trump.





"Depuis longtemps, des Français basés ici me disent qu'ils veulent la rencontrer et la soutenir financièrement", poursuit-il. "Donc j'ai réuni 35 personnes à la maison. (…) C'était très sélect. Parmi les participants, il y avait des banquiers, des gens qui habitent dans la Trump Tower, d'autres qui travaillent aux Nations-Unies. Les invités venaient d'Asie, d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Inde et d'Israël."