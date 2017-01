Qui est Hayden Cross, le premier transgenre britannique enceint ?

La grossesse est arrivée de manière un peu imprévue, mais il a décidé de garder l'enfant. Il y a vingt ans, Hayden Cross s'appellait Paige : il est né fille dans une famille de Gloucester. Son enfance "normale" se déroule entre sa soeur, Sky et ses frère Jordan et Robert. A 14 ans, il est renvoyé de son école. Trois ans plus tard, il entame sa transformation.





Après plusieurs opérations, il devient un homme aux yeux des autorités. Durant les différents processus de sa transition, Hayden Cross avait demandé congélation de ses ovules, dans l'espoir d'avoir des enfants dans un futur plus ou moins proche. Ce qu'on lui a refusé. Il se tourne alors vers Facebook pour trouver un donneur de sperme anonyme.