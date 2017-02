Qui est Jeff Sessions, le nouveau ministre de la Justice "xénophobe" et ultra-conservateur de Trump ?

Âgé de 70 ans, l’homme aux cheveux blancs soigneusement coiffés et aux yeux clairs est loin de faire l’unanimité outre-Atlantique. Ce dernier a notamment été rattrapé par de vieux propos considérés comme racistes par ses opposants, tenus dans les années 1980 lorsqu’il était procureur dans l’Alabama. En 1986, il avait reproché à un avocat blanc de faire "honte à sa race" en défendant des clients noirs. Il se serait aussi adressé à un procureur noir en l'appelant "boy", un terme à très forte connotation raciste aux États-Unis et aurait dit qu'il considérait les membres du Ku Klux Klan comme "OK, jusqu'à ce que je découvre qu'ils fumaient de l'herbe" selon le New York Times.





Un incident au Sénat mardi a relancé cette affaire. La démocrate Elizabeth Warren a commencé à lire une lettre écrite en 1986 par la veuve du militant des droits civiques Martin Luther King Jr., Coretta Scott King, qui dénonçait alors la nomination de Jeff Sessions comme juge, une nomination qui avait finalement échoué. La sénatrice Warren a été sanctionnée car le règlement du Sénat interdit de dénigrer un collègue dans l'hémicycle. "Je ne resterai pas silencieuse face à un homme qui a tenu des propos racistes qui n'ont pas leur place dans notre système judiciaire", a déclaré Elizabeth Warren.