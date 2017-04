Qui est Robert Godwin Sr, l’homme tué à Cleveland en direct sur Facebook ?

Robert Godwin Sr a travaillé quasiment toute sa vie dans une fonderie, avant de prendre sa retraite. Il était le père de neuf enfants et le grand-père de 14 petits-enfants. Son passe-temps favori était la pêche, mais on le voyait plus souvent un sac plastique à la main, collectant de l’aluminium en ramassant des canettes vides jonchant le sol. C’était précisément ce qu’il faisait, dimanche tandis qu’il rentrait chez lui à pied après un repas de famille, à l’occasion du week-end pascal.