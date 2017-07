Qui est Sophie Pétronin, l'humanitaire française enlevée par Al-Qaïda au Mali ?

Les autorités françaises étaient dans le flou. Depuis qu'a été confirmé, fin décembre dernier, l’enlèvement à Gao, au Mali, de Sophie Pétronin, on n'avait plus de nouvelles de cette dirigeante d’une ONG d’aide à l’enfance, Association Aide à Gao (AAG). Enlèvement par un groupe terroriste ou rapt crapuleux ? Depuis la revendication de ce dimanche par Al-Qaïda au Mali, et la publication d'une vidéo dans laquelle on peut voir Sophie Pétronin en compagnie de cinq autres otages étrangers, on en sait plus sur le sort de cette Française, qui avait d'ailleurs échappé à un enlèvement en 2012.