Qui est Theresa May, la Première ministre britannique qui a signé la lettre qui lance la sortie de son pays de l'Europe ?

Interrogée par RFI , Agnès Alexandre-Collier, spécialiste du Parti conservateur britannique à l’université de Bourgogne, explique : "Il fallait se débarrasser de l’héritage de Margaret Thatcher, rendre le parti plus humain et compassionnel". Theresa May, cofondatrice en 2006 de Women2Win, pour favoriser l'émergence d'élues conservatrices, est d'ailleurs une féministe convaincue , pro-mariage gay et libérale sur le plan des mœurs. Cependant pour les observateurs de la vie politique britannique, la comparaison avec l'ex-Dame de fer n'est pas exagérée : Theresa May est libérale, pragmatique et intransigeante. Au ministère de l'Intérieur, elle est par exemple restée ferme face aux syndicats de policiers qui contestaient les coupes budgétaires. De quoi la rapprocher de la figure bien plus contemporaine de la chancelière allemande conservatrice, Angela Merkel.