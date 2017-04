"Qui faut-il sauver au Moyen-Orient ?" : le sondage Facebook d’un ministre belge fait scandale

Théo Francken n’en est toutefois pas à son premier scandale. En 2014, peu après avoir fait son entrée au gouvernement, le politicien de 39 ans avait ainsi été la cible de vives critiques pour avoir assisté à l’anniversaire Bob Maes, collaborateur pendant la Seconde Guerre mondiale et sympathisant nazi. Un tollé lors duquel ses opposants avaient ressorti des déclarations plus qu’équivoques : le secrétaire d’État émettait alors des doutes quant à la "valeur ajoutée" des immigrés marocains et congolais. Des propos aussi douteux que leur auteur est controversé.