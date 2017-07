Qui sont les pays participants du G20 ?

Le G20, dont une réunion se tient vendredi et samedi à Hambourg, en Allemagne, ambitionne d'être plus représentatif de l'état des rapports de force mondiaux que le forum du G7 réunissant les seuls pays riches. Il représente les deux tiers de la population mondiale, 80% du commerce mondial et 85% de la richesse produite.





Il regroupe en fait 19 pays, plus l’Union européenne. Voici ces 19 pays, dans l'ordre de leur importance économique





Etats-Unis,

Chine,

Japon,

Allemagne,

Royaume-Uni,

France,

Inde,

Brésil,

Italie,

Canada,

Corée du Sud,

Russie,

Australie,

Mexique,

Indonésie,

Turquie,

Arabie Saoudite,

Argentine,

Afrique du Sud.