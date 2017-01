Qui veut habiller Melania Trump ? Pas grand-monde...

Quel style adoptera-t-elle ? Un style classique à l'élégance sobre, souffle-t-on du côté des spécialistes. De manière générale, Melania Trump "semble aborder la question sur un plan purement esthétique" et "ne pas se préoccuper vraiment du designer", observe Christine Logotheti, consultante en image et auteure du blog The Style of Politics.





La rupture sera donc brutale, à plus d'un titre, avec Michelle Obama, très éclectique et prête, entre autres, à soutenir des couturiers noirs peu connus comme Duro Olowu et Tracy Reese. Unité de couleur, coupes relativement sages, pas de motifs, d'ajouts ou d'accessoires, Melania Trump entend très clairement renouer avec l'élégance et la sobriété, incarnées, mieux que personne, par Jacky Kennedy.





Rien n'a filtré, à ce jour, de ses choix vestimentaires pour la cérémonie d'investiture du 20 janvier, même s'ils sont nombreux sur les rangs. "La première dame devrait soutenir la mode américaine", a jugé la designer Vera Wang, "comme l'ont fait ses prédécesseurs". Si son mari prône la rupture avec ses prédecesseurs, Melania Trump ne devrait pas opérer de virage à 360 degrés par rapport à Michelle Obama.