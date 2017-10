Raqqa en fin libérée de Daech : et maintenant ?

Centre de planification pour des attentats, symbole des exécutions en public… Difficile de ne pas voir avec la chute de sa "capitale" un revers de taille pour Daech. La perte d'une ville mais pas seulement, puisque le groupe djihadiste ne dispose désormais plus que d'un territoire restreint. "Les efforts conjoints de la coalition et de ses forces partenaires ont permis de reprendre plus de 93.790 km carré de territoire -- soit plus de 87% du territoire saisi par Daech en 2014", a annoncé mardi la coalition dans un communiqué.





Acculés, les djihadistes subissant défaite après défaite vont se replier vers les territoires à la frontière entre la Syrie et l'Irak : autour de la localité de Boukamal dans la province syrienne de Deir Ezzor, et autour de la ville irakienne d'Al-Qaïm dans la province d'Al-Anbar. "Entre 3.000 et 7.000 terroristes de (l'EI) continuent de se battre en Irak et en Syrie", a tout de même précisé mardi la coalition.