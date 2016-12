Recalé par Donald Trump au secrétariat d'Etat à cause de... sa moustache

Outre-Atlantique, les moustachus de tout poil ne décolèrent pas. Donald Trump, dans un premier temps séduit par John Bolton - un ponte de l'Onu candidat au secrétariat d'Etat - n'aurait finalement pu se résoudre à l'embaucher à cause de son port de moustache, selon le Washington Post. "Il était couru d'avance que Trump n'aimerait pas du tout cette moustache", explique un proche du président cité par le quotidien.





Plus globalement, le chef d'Etat est connu pour donner une importante excessive à l'apparence et à la télégénie de ses ouailles. "N'oubliez pas que c'était un roi du showbiz", analyse l'ami de Trump et directeur de Newsmax Media, Chris Ruddy. "C'est la langue qu'il parle. C'est un esthète", renchérit une des personnes en charge de la formation de l'équipe du milliardaire. "Vous avez beau être très qualifié pour le poste, si vous n'avez pas la tête de l'emploi ça s'arrête là pour vous", résume-t-elle. Pendant la campagne présientielle, Trump avait d'ailleurs à plusieurs reprises raillé les tenues vestimentaires de sa rivale Hillary Clinton, jugeant publiquement qu'elle n'avait pas un "look présidentiel".