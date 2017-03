Réchauffement climatique : des personnalités s’en prennent à la politique de Donald Trump

C’en est devenu une habitude outre-Atlantique : pas une remise de récompenses, dîner ou rassemblement ne va sans son flot de propos anti-Trump. Pour ne pas déroger à la règle, les participants au 113e dîner annuel du Club des explorateurs y sont eux aussi allés de leur tacle au président des Etats-Unis et à son administration. La raison ? Une politique environnementale écrasée sous les intérêts économiques et un gouvernement qui s'affiche dans le camp des climato-sceptiques.





"Il faut que Trump revienne à la vision d’Obama, qui encourageait tout ce qui peut combattre le changement climatique, et ne pas l’aggraver", a expliqué à l’AFP l’explorateur britannique Ranulph Fiennes. Prenant en illustration ses nombreuses expéditions en Arctique et Antarctique (qu’il a traversés à pied), l’aventurier a tenu à alerter sur la fonte des glaces et la hausse du niveau de l’eau.