Référendum en Catalogne : Carles Puigdemont "préfère être vaincu dans la paix que gagnant dans la violence"

Alors que les autorités madrilènes sont hostiles à ce scrutin, et que l'arrivée de milliers de gardes civils par bateaux est évoquée pour essayer de contrôler la région catalane et empêché sa tenue, Carles Puigdemont, chef du Parti démocrate européen catalan a estimé que "la répression, l'empêchement de la liberté d'expression, ou de la réunion, ne sont pas acceptables dans le cadre de l'Union européenne."





Et de poursuivre, au sujet de la récente arrestation d'une douzaine de membres du gouvernement, menace qui pèse d'ailleurs sur sa personne : "On est en train de normaliser une répression antidémocratique. Est-ce qu'on peut risquer la prison pour avoir organisé un référendum ? Soyons sérieux, c'est très grave." Et quid des tensions que va générer ce scrutin et au risque de conflit armé évoqué de part et d'autres ? "La violence n'est pas une option pour la Catalogne" a-t-il déclaré. "Je prefère être vaincu dans la paix que gagnant dans la violence".





"Si la volonté du peuple catalan est d'être indépendant, la Catalogne commencera à cheminer comme un Etat indépendant", a-t-il expliqué. Excluant de proclamer l'indépendance dès le 2 octobre en cas de victoire du 'oui', il a évoqué "un appel formel au dialogue avec l'Etat espagnol et l'Union européenne."