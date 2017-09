Référendum en Catalogne : le président catalan veut une "médiation" avec Madrid

Le président séparatiste catalan Carles Puigdemont a demandé samedi une médiation. "Nous devons exprimer une volonté claire de disposer d'une médiation quel que soit le scénario, que le oui l'emporte ou le non", a-t-il déclaré. Sans adresser son message à une institution en particulier, il évoque spécialement l'Union européenne. "Celui qui acceptera de se charger de cette médiation sait qu'il pourra compter sur la volonté de la partie catalane d'y participer et de dialoguer... et à partir de ce moment là une attitude active de suivi et d'intérêt de la part de l'Union européenne serait logique", a-t-il ajouté. Dimanche, "ce qui n'arrivera pas, c'est que nous rentrerons chez nous et renoncerons à nos droits... Le gouvernement a tout prévu pour que tout se déroule de manière normale", a aussi déclaré Carles Puigdemont en demandant aux Catalans d'éviter toute violence.