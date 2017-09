Référendum en Catalogne : l'ETA s'immisce dans le débat et critique l'Etat, une "prison pour les peuples"

La remise des armes en avril a refermé un chapitre de violence dans le nord de l'Espagne, également en lien avec une revendication d'indépendance. Mais le président basque Iñigo Urkullu a appelé dimanche l'Etat à reconnaître les nations catalane et basque et à leur permettre des référendums d'autodétermination suivant les modèles de l'Ecosse et du Québec, montrant que la question n'est pas réglée sur le fond. Bien que plus de 70% des Catalans souhaitent un référendum légal, la société catalane reste profondément divisée sur l'indépendance, selon les sondages.