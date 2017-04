Référendum en Turquie : d'Ankara à Paris, Erdogan cristallise les divisions des électeurs

C’est d’ailleurs dans le vote des Kurdes – qui représentent un cinquième de la population – que résident les principales incertitudes pour Recep Tayyip Erdogan. Car si la campagne du "Oui", orchestrée par le pouvoir et l'appareil d'Etat, a dominé le terrain et les médias, celle du non a réussi à se maintenir dans la partie grâce à la mobilisation des Kurdes donc, mais aussi de militants laïques et d'une partie du camp nationaliste. "Les pro-Erdogan ont des moyens largement plus importants que leurs opposants", explique encore Sinan, dont l’essentiel de la famille réside à Izmir. "D’ailleurs, à part à quelques endroits par ci par là, on ne voit pas beaucoup d’affiches en faveur du 'Non'."





Mais si des incertitudes existent du côté d’Erdogan, c’est également le cas dans le camp de ses opposants, parmi lesquels certains, dépités et résignés, critiquent un simulacre scrutin. "Le bruit court que le parlement a déjà voté 'OUI' au référendum", estiment ainsi Dilek, étudiante de 24 ans à l'université Galatasaray d'Istanbul, et ses amis de la fac. Selon eux, "ce vote a été organisé pour montrer que le président n'est pas un dictateur car il donne la parole au peuple". La jeune femme pense que le "Oui" va l'emporter alors que, dit-elle, beaucoup de Turcs n'approuvent pas ce référendum. "Tous ceux que je connais voteront 'Non'", assure-t-elle, soulignant qu’un faible engouement règne dans la capitale économique, où beaucoup pensent que "tout est joué d'avance".