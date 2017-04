Référendum en Turquie : pourquoi le peuple est appelé aux urnes

Agrandi, le Parlement verra néanmoins certaines de ses prérogatives réduites. Si le nombre de députés passera de 550 à 600 – avec un âge d'éligibilité abaissé de 25 à 18 ans – et que ces derniers auront toujours le pouvoir d'élaborer, d'amender ou d'abroger les lois, le président aura la possibilité de court-circuiter les législateurs en promulguant des décrets dans l’ensemble de sa large sphère de compétences. Les élections législatives et présidentielle seront simultanées et se dérouleront tous les cinq ans, contre quatre actuellement. Le Parlement pourra en revanche superviser les actions du chef de l’Etat et, si celui-ci est accusé ou soupçonné d'avoir commis un délit, exiger une enquête (en cas de majorité des trois cinquièmes).