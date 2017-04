Référendum en Turquie : le scrutin est-il joué d’avance (ou pas) ?

Une chose est sûre : l’issue du scrutin sera capitale. Erdogan a beaucoup donné de sa personne dans la campagne et sortirait hautement renforcé en cas de victoire. Il subirait en revanche un pur camouflet en cas de défaite. "Depuis qu’il est au pouvoir en 2002, Erdogan a remporté douze consultations électorales sur douze, rappelle Didier Billion. Et en 2014, il a été élu au premier tour à la présidentielle. Il lui reste donc une base solide, mais celle-ci est en train de s’effriter." Le chef de l’Etat perd en effet des voix là où il en gagnait autrefois : sur les questions économiques. "L’économie est en perte de vitesse, c’est un élément important de ce référendum. Erdogan a bâti sa popularité sur les bons résultats économiques et une partie de son électorat pourrait le lâcher sur ce référendum."





Possible aux yeux des observateurs, donc, et si l’on se fie aux sondages, la victoire du "Non" pourrait néanmoins ne pas signer la fin du leader à la main de fer pour autant. "Si le 'Oui' ne passe pas, Erdogan ne démissionnera pas et restera en poste jusqu’en 2019. Ce n’est pas De Gaulle en 1969, s’amuse Didier Billion. Mais ce serait un échec patent pour lui. Une bête blessée peut devenir dangereuse et il pourrait très bien devenir encore plus autoritaire. Rien n’est certain, mais on sera dans tous les cas face à une nouvelle séquence politique d’une importance considérable."