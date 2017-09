Référendum sur l’indépendance de la Catalogne : les Catalans de France à fond derrière "leurs frères" du Sud

"Il faut faire la différence entre le débat d’idées et ces atteintes aux droits de l’homme qui sont inacceptables", embraye Brice Lafontaine, ancien adjoint à la mairie de Perpignan et porte-parole du parti régionaliste Unitat Catalana, appelant au calme. Comme Oui au Pays Catalan, qui réclame la refonte des Pyrénées-Orientales en collectivité territoriale unique (CUT) avec changement de nom – "Pays Catalan" – à la clé, le mouvement prône une plus grande autonomie de la Catalogne française vis-à-vis de Paris. "Nous avons toujours soutenu l’indépendantisme de la Catalogne Sud mais ce n’est pas forcément notre volonté pour le Nord", précise-t-il. "Notre objectif politique est d’obtenir un statut similaire à la Corse, intégré à la République française mais avec plus d’autonomie."





À ses yeux, cette transition, encore hypothétique, pourrait être favorisée par une éventuelle indépendance de la Catalogne, en permettant de renforcer les ponts culturels et éconmiques existant de part et d'autre des montagnes. Sûr des bienfaits d’un tel scénario pour la culture et l’identité catalane, Brice Lafontaine plaide pour un dialogue dépassionné et sans caricatures. "Une des particularités du mouvement catalan est de ne pas être excluant, ce qui est parfois très dur à faire comprendre aux Français, pour qui le nationalisme est nécessairement excluant, comme l’est le Front national", estime-t-il. "Nous sommes, au contraire, très content quand quelqu’un de l’'extérieur' aime la Catalogne et se sent Catalan. Pour nous, est Catalan qui veut l’être." Seule certitude : les autorités espagnoles sont loin d'être du même avis.