Réfugiée kurde, elle tombe amoureuse d'un garde frontière en Macédoine et l'épouse

Sur la route, il y a une étape quasi obligatoire pour la famille : la Macédoine, un pays parmi les plus pauvres d'Europe. Sauf qu'à l'époque, l'Union Européenne avait coupé cette "route des Balkans" et bouclé ses frontières. Malade et affaiblie, au milieu du flôt de réfugiés et sous une pluie battante, Noora Arkazavi demande si la frontière est fermée de façon définitive ou si sa famille pourra passer. C'est alors que, brûlante de fièvre, elle est orientée vers Bobi Dodevski, un policier macédonien anglophone. Ce dernier s'occupe de fournir à la famille de Noora des couvertures et des médicaments. "Il a dit: Ne vous inquiétez de rien. Tout va bien se passer dans votre vie", se souvient Noora Arkavazi, auprès de l'AFP. "Quand j'ai vu Noora pour la première fois, j'ai vu de la bonté dans son regard", dit Bobi Dodevski.





Dans les jours qui suivent la rencontre entre ce Noora et Bobi, ce dernier amène cette dernière et sa mère au marché, pour acheter de la nourriture et des vêtements. La jeune femme se remet doucement de sa maladie et, polyglotte, elle donne un coup de mains aux humanitaires du camp de Tabanovce, un camp surpeuplé où attendent les réfugiés. L'attitude de Bobi, qui joue avec les enfants du camp, tranche avec celle de ses collègues souvent critiqués pour leurs méthodes violentes à l'égard des réfugiés tentant de franchir la frontière. Un comportement qui plait à Noora. Cette dernière accepte alors l'invitation à dîner de Bobi.