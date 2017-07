Refus des personnes transgenres par Trump : le patron de l'armée américaine attend d'en savoir plus avant d'agir

"Après consultation avec mes généraux et des experts militaires, (…) le gouvernement des États-Unis n’acceptera plus les personnes transgenres à servir en aucun cas dans l’armée américaine. Notre armée (…) ne peut pas supporter le fardeau des coûts médicaux énormes et le chaos que les transgenres pourraient installer ", a tweeté Donald Trump. Selon un rapport de l’entreprise RAND, les soins nécessaires pour les transgenres passeraient de 2.4 à 8.4 millions de dollars, soit une hausse minime du budget de la Santé des armées.





Donald Trump a créé la surprise en annonçant sa décision, qui détourne un tant soit peu l'attention de l'embarrassante affaire des ingérences russes dans la campagne présidentielle de 2016. Elle a semblé prendre de court jusqu'au Pentagone où on ignore donc si elle s'appliquera aux personnes transgenres qui servent déjà dans l'armée ou seulement aux potentielles recrues. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Mark Milley, a reconnu ce jeudi qu'il n'avait pas été informé au préalable.