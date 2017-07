Quelques jours après le 14 juillet, Donald Trump s’est confié au journal le New York Times. Il est revenu sur son séjour à Paris et sur la relation qu’il entretient avec son homologue français. Il a affirmé qu’Emmanuel Macron aimait lui tenir la main. Au sujet du défilé, il a estimé que c’était l’une des « plus belles parades » qu’il ait jamais vue.