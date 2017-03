Rendre justice aux massacrés du Novotel d’Abidjan : ce que j’ai vu

PROCES - En 2011 en pleine bataille entre les forces de Laurent Gbagbo et celles d’Alassane Ouattara, un commando issu des premières investit le Novotel d’Abidjan et capture 4 personnes, dont deux Français, qui seront torturées et achevées par balles 3 heures plus tard. Le procès de 10 individus impliqués se poursuit en ce moment dans une atmosphère favorable aux accusés. Michel Scott, journaliste à TF1 et présent en Côte d'Ivoire à l'époque des faits, à témoigné à l'audience. Il raconte.