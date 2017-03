Rendue célèbre pour sa lutte contre le cancer, une blogueuse australienne est reconnue coupable d'avoir menti sur sa maladie

La suite se poursuit au tribunal. Le service chargé de la protection des consommateurs de l'Etat de Victoria, Consumer Affairs Victoria (CAV), porte plainte. Deux ans plus tard, la Cour fédérale a retenu la plupart de ses arguments et a jugé que la jeune femme était coupable d’avoir trompé ses fans et ses clients. "Mme Gibson a délibérément joué sur le désir des Australiens de venir en aide aux moins chanceux", a ainsi déclaré la juge Debra Mortimer. Mais cette dernière reconnaît que la jeune femme elle-même a "pu être victime d'une série de fantasmes sur son état de santé". "Les êtres humains ne sont pas tous raisonnables et rationnels tout le temps", explique-t-elle.





La peine n’a pas encore été déterminée mais Belle Gibson encourt jusqu’à 220.000 dollars australiens, l’équivalent de 157.000 euros. Sa société risque elle aussi 1.1 million de dollars australiens de pénalités (714.000 euros).