République dominicaine : deux journalistes abattus en plein direct

Les images de l'émission montrent le journaliste au micro lisant les informations avant d'entendre deux tirs au loin. Le journaliste poursuit néanmoins son travail. On le voit suivre d'un regard inquiet une personne qui vient visiblement de rentrer dans le studio et qui n'est pas visible à l'image. Une voix féminine s'écrie alors "tiros, tiros, tiros" (on tire, on tire, on tire) et l'écran s'éteint.





Selon les employés de la radio, l'homme aurait d'abord tué le directeur de la station dans son bureau avant de se diriger à la cabine d'enregistrement pour tuer le journaliste, puis tirer sur la secrétaire. La Société interaméricaine de presse (SIP), organisme de défense de la liberté de la presse sur le continent américain, a condamné cette "tragédie qui touche la grande famille du journalisme en République dominicaine", selon un communiqué. Et a enjoint les autorités à "réaliser une enquête rapide et en profondeur pour connaître le mobile, identifier le responsable (de ces meurtres) et le conduire devant la justice".





Ce crime n'est pas sans rappeler le meurtre en direct de deux journalistes d'une télévision locale aux Etats-Unis en 2015. Le tireur, un de leurs anciens collègues, avait filmé la scène pour ensuite la diffuser sur les réseaux sociaux.