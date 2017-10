République tchèque : Andrej Babis, ce nouveau premier ministre plus riche que Trump

Il ne porte pas de tignasse blonde mais est surnommé le "Trump tchèque". Andrej Babis, 63 ans, est en passe de devenir le prochain premier ministre de la République tchèque. Vendredi et samedi dernier, il a remporté une large victoire aux législatives de son pays. A la tête du mouvement libéral et populiste ANO ("Oui") depuis 2011, l’homme, fermement opposé à l’adoption de l’euro, est tout aussi dur sur l’accueil des migrants. Il ne prône en revanche pas un "Czexit", se faisant plutôt partisan de réformes de l'UE en vue d'encourager la libre circulation des capitaux, des marchandises, de la main d'œuvre et des services. Une démarche plutôt logique, pour ce magnat de l’agroalimentaire de la chimie et des médias. Selon le magazine Forbes, cet ex-communiste aurait accumulé une fortune de près de 3,5 milliards d’euros. Soit près de un milliard de plus que Donald Trump. Ce qui fait de lui la seconde fortune de son pays.