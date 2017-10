République Tchèque : Andrej Babis, le "Donald Trump" national, remporte les élections législatives

On le surnomme souvent le "Trump tchèque". Andrej Babis et son parti ANO ont remporté sans conteste les élections législatives, samedi 21 octobre. Il a réussi à séduire les électeurs grâce à un discours populiste anti-corruption et anti-euro. Et dès son élection, Andrej Babis, milliardaire de 63 ans, a tenu à mettre en garde ses partenaires.