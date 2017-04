République tchèque : une mère et sa fille meurent enfermées accidentellement dans un sauna

"La mère et la fille, âgées respectivement de 65 et 45 ans, prenaient un sauna chez des amis", près de Jicin au nord-est de Prague, a précisé la police dans un communiqué. "La poignée de la porte du sauna a cassé et les deux femmes se sont trouvées piégées à l'intérieur. Elles ont tenté de briser la vitre de la porte mais n'ont pas réussi", a précisé la porte-parole de la police Iva Kormosova.





Inquiète de ne pas voir les deux femmes revenir du sauna, la propriétaire est allée vérifier ce qui se passait et elle les a retrouvées allongées sur le sol. Elles sont restées à l'intérieur environ 90 minutes. Appelés sur place, les secouristes ont confirmé leur mort.