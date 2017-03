Législatives aux Pays-Bas : Mark Rutte inflige un camouflet à Geert Wilders

Né le 14 février 1967 dans un quartier chic de La Haye, la ville où siège le gouvernement et où il a grandi, il est le cadet d'une famille de sept enfants et voulait devenir pianiste. La mort de son frère du sida en 1989 l'a fortement affecté, avait confié récemment ce diplômé d'histoire.





Mark Rutte a travaillé pendant 10 ans pour le géant de l'agro-alimentaire Unilever, notamment dans les ressources humaines, avant de se consacrer à temps plein à la politique dès 2002 en devenant secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, jusqu'en 2004. Alors que son parti termine en tête des élections législatives de juin 2010 avec 31 sièges de députés sur 150, il devient en octobre 2010 le Premier ministre d'un gouvernement minoritaire de centre droit soutenu par les députés du parti d'extrême droite de Geert Wilders. Mais en avril 2012, il remet la démission de son gouvernement après l'échec de sept semaines de négociations sur la réduction du déficit public.





Peu attaché aux conventions sociales, selon ses biographes, Mark Rutte ne possède que des voitures d'occasion et continue d'occuper l'appartement acheté après ses études. Installé dans ses habitudes, il mange indonésien le samedi soir avec sa mère, maintenant âgée de plus de 90 ans, tandis qu'on l'aperçoit parfois le vendredi soir à la pizzeria du coin, en sweat, jeans et baskets. Affable, il sait éviter habilement avec humour les questions gênantes lors des conférences de presse et débats parlementaires, ce qui lui vaut le surnom de "Premier qui botte en touche en souriant".