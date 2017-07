Le président philippin veut "manger le foie des islamistes avec du sel et du vinaigre"

Ceux qui considèrent Donald Trump comme le chef d’État le plus potiquement incorrect de la planète ne connaissent pas Rodrigo Duterte. Le président philippin qui avait lancé, à peine élu, "vous, les dealers, les braqueurs et les vauriens, vous feriez mieux de partir parce que je vais vous tuer" et avait fait l’apologie du viol, n’a en effet de leçon à recevoir de personnes en matière de dérapages verbaux. Mercredi, il a défrayé la chronique par les termes qu’il a employés pour s’en prendre aux membres du groupe islamiste Abou Sayyaf, responsables de l'enlèvement et de la décapitation de deux marins vietnamiens, dont les dépouilles venaient d’être retrouvées sur l’île de Basilan.