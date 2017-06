Créationniste, anti-avortement : le DUP, le parti hyper-conservateur d'Irlande du Nord allié de Theresa May ?

En plus de ces diverses déclarations polémiques, le DUP défend visiblement une conception du Brexit éloignée de Theresa May, à l'instar de l'ensemble de la population nord-irlandaise, qui avait voté contre le Brexit. La Première ministre britannique comptait sur les dernières élections législatives pour avoir un "mandat clair" et négocier ainsi un Brexit "dur" à partir du 19 juin. Sauf que sa désormais alliée Arlene Foster, à la tête du DUP, avait déclaré que "personne ne veut voir un Brexit 'dur'", et d'ajouter : "Ce que nous voulons, c'est un plan de sortie de l'Union européenne qui soit viable (...) et qui respecte les spécificités de l'Irlande du Nord, et bien sûr, notre histoire et notre géographie communes avec la République d'Irlande."