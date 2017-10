Incitations au viol, tortures et voyeurisme : un scientifique britannique plaide coupable de 137 infractions pénales

Le Britannique a fait chanter un grand nombre de ses 50 victimes. Ces dernières étaient de jeunes enfants, mais aussi des trentenaires, dont l'accusé diffusait et commentait des images dégradantes d'eux sur des sites internet. Certaines, diffusées sur le "dark web", montraient même des enfants et des bébés en train d'être torturés, raconte dans un article le Telegraph. "Le but était d'humilier les victimes", a expliqué la NCA. Matthwew Falder a par ailleurs filmé plusieurs personnes de son entourage pendant que celles-ci se douchaient grâce à des caméras cachées qu'il avait au préalable installées à divers endroits. Sur Sky News, le père de Matthew Falder a raconté que les révélations sur son fils ont été "un choc complet. La famille est totalement dévastée".





"En trente ans de métier je n'ai jamais vu d'infractions aussi horribles, dont le seul but est de provoquer de la souffrance et de la détresse", a commenté l'officier Matt Sutton, cité par la NCA. "C'était une enquête extrêmement complexe sur un prédateur en ligne prolifique qui depuis plusieurs années croyait pouvoir échapper à la loi et exploiter sexuellement et de manière sadique des victimes vulnérables". Matthew Falder a été placé en détention provisoire jusqu'au 7 décembre, date à laquelle la cour de Birmingham rendra sa sentence complète.