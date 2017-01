Royaume-Uni : plus de 1,4 million de personnes signent une pétition contre la visite d'Etat de Donald Trump

Il s'agit d'ores et déjà de la deuxième pétition la plus populaire de tous les temps sur le site du Parlement britannique après celle réclamant un deuxième référendum sur le Brexit, signée par plus de quatre millions de personnes. Donald Trump est-il le bienvenu en Grande-Bretagne ? Plus de 1,4 million de Britanniques (1.407.781 signatures à 19 h) ont répondu "non" ce lundi à travers une pétition qui réclame du gouvernement qu'il annule la visite d'Etat du président américain prévue pour 2017.





C'est le refus de Theresa May, samedi 28 janvier, de critiquer le décret anti-immigration de Donald Trump qui a mis le feu aux poudres et donné un coup de fouet à une pétition qui avait été lancée au lendemain de l'élection du milliardaire. Un communiqué de Downing Street a bien tenté de rectifier le tir dans la nuit de samedi à dimanche. Mais pour beaucoup, le mal était fait et Theresa May continue à être accusée jusque dans son propre camp de sacrifier les droits de l'Homme au profit de la "relation spéciale" entre Londres et Washington. Le fait que le Royaume-Uni ait obtenu depuis une exemption pour ses ressortissants naturalisés et les binationaux, tels que le champion olympique Mo Farah, n'a pas suffi à étouffer la polémique.