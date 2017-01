Royaume-Uni : qui est Christopher Steele, l'agent secret à l'origine du rapport sur Trump ?

Une discrétion guère surprenante pour cet ancien agent de la CIA. Selon le Wall Street Journal, Christopher Steele a travaillé plusieurs années à Moscou pour le MI6, le renseignement extérieur britannique, et jouit d'une bonne réputation dans le milieu. Il aurait ensuite travaillé pour la police fédérale américaine (FBI) sur la corruption à la Fédération internationale de football (Fifa), selon le Telegraph citant des responsables américains. Le correspondant sécurité de la BBC Frank Gardner l'a également qualifié "d'agent respecté du renseignement" qui a "commencé une seconde carrière autour de la cinquantaine" dans le privé où ces ex-agents "travaillent pour beaucoup plus d'argent et avec bien plus de liberté".





Désormais, Christopher Steele est - selon sa page LinkedIn - l'un des deux directeurs du cabinet de conseil londonien "Orbis Business Intelligence". Une entreprise située dans un luxueux bâtiment près de Buckingham Palace et fondée, selon son site internet, en "2009 par d'anciens professionnels des services secrets britanniques". "Nous fournissons des conseils stratégiques, organisons des opérations destinées à rassembler des informations et conduisons des enquêtes complexes, souvent transnationales", ajoute Orbis, "basé à Londres, mais avec une empreinte mondiale".





Une source proche des services de renseignement a affirmé "connaître" Chris Steele et Chris Burrows, co-directeurs d'Orbis, assurant qu'ils ont "bonne réputation et qu'il est impossible qu'ils aient fabriqué ce rapport". "Mais, je ne peux pas en dire autant concernant leurs sources", a-t-elle ajouté, jugeant que "le rapport n'est pas crédible parce qu'il ne contient pas de réserves". Une autre source, ancien acteur du renseignement passé dans le secteur privé, a indiqué sous couvert d'anonymat que l'anglais dans lequel est écrit le rapport laisse penser que des passages n'ont pas été rédigés par un Britannique mais probablement "par un sous-traitant russe".