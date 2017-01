Royaume-Uni : un membre de l’ambassade israélienne veut "éliminer" des parlementaires "pro-Arabes"

La séquence vidéo volée par un journaliste d’Al Jazeera a tout pour alimenter les futurs scénarios des séries politiques. Une conversation au cours d’un diner entre un membre de l’ambassade d’Israël au Royaume-Uni et une ancienne collaboratrice d’un ministre d’Etat a révélé les tentatives d'influence de la diplomatie israélienne à propos de la situation au Moyen-Orient. Le "diplomate" indique même vouloir "éliminer" certains parlementaires qu’il juge hostiles.





La discussion entre Shai Masot, qui se décrit comme un officier des services de renseignement israélien et travaille avec l’ambassade israélienne, et Maria Strizzolo, ancienne assistante du ministre d’Etat rattaché au département de l’Education et ex vice-président du Parti conservateur Robert Halfon, est enregistrée par un journaliste d’investigation travaillant pour la chaîne de télévision Al Jazeera. Il opère sous couverture, en se faisant passer pour le membre d’un groupe de pression pro-Israélien.