Rupture des relations avec l’Iran, fermeture d’Al Jazeera... la coalition anti-Qatar livre ses revendications

Que réclament exactement ces quatre Etats ? En tête de leurs préoccupations, la rupture de tous liens avec les Frères musulmans, le groupe Etat islamique, Al Qaïda, le Hezbollah et le Front Fateh al Cham (ancienne branche syrienne d'Al Qaïda). Selon un responsable de la coalition, le Qatar devra accepter d’extrader toutes les personnes considérées comme "terroristes".





Au-delà de ces liens supposés avec les mouvances terroristes, l’Arabie Saoudite et ses alliés reprochent au petit émirat gazier sa proximité avec l’Iran, l’éternel ennemi chiite. Le Qatar devra donc réduire au stric minimum ses relations avec ce pays. Pour le moment, c’est pourtant cette puissance qui vient largement en aide à l’Emirat. Plus de 1000 tonnes de fruits et de légumes seraient exportés tous les jours pour faire face au blocus qui étrangle le Qatar, rapporte l’agence Fars.





La fermeture de la base militaire turque sur le sol qatari fait également partie des revendications. Deux jours après le début de cette crise diplomatique, Recep Tayyip Erdogan avait pris fait et cause pour le Qatar. Le Parlement turc avait même approuvé le déploiement de troupes et avancé l’établissement d’une base militaire sur le sol de son allié inconditionnel, un projet datant de 2014. Un premier bateau turc chargé de soldats et de véhicules blindés a appareillé jeudi à destination du Qatar. Des denrées alimentaires ont également été fournies.





Autre point évoqué et pas des moindres : la fermeture de la chaine de télévision Al Jazeera et notamment ses antennes à l’international. Les quatre Etats arabes accusent le média de créer des troubles dans la région et d’avoir une position pro-Frères musulmans.





Une compensation financière pour les "troubles créés" serait aussi réclamée pour que l’Arabie saoudite et ses alliés lèvent l’embargo imposé, selon l'agence AP. Pour le moment frontières aériennes, maritimes et terrestres ont été coupées.