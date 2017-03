Russie : des milliers de Russes défient le Kremlin, plus de 700 interpellations, dont Alexeï Navalny

A Vladivostok, à l'extrémité orientale de la Russie, un journaliste de Reuters a assisté à l'arrestation d'une trentaine de personnes lors d'une manifestation non autorisée qui a réuni plusieurs centaines de jeunes gens sur une place proche de la gare ferroviaire. Les protestataires ont déployé des banderoles affirmant "la corruption vole notre avenir" ou "le Premier ministre doit s'expliquer" avant l'intervention de la police. Plusieurs centaines de personnes se sont également réunies à Iekaterinbourg, dans la région de l'Oural. Les manifestants étaient entre 500 et 700, selon la police. Au moins quatre d'entre eux ont été interpellés, ont rapporté des témoins. D'importants rassemblements ont également été signalés à Saint-Pétersbourg et à Novossibirsk.





Les médias officiels russes ont ignoré ces mobilisations considérées comme les plus importantes depuis les manifestations anti-Kremlin de l'hiver 2011-2012.