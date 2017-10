Opposante ou faire-valoir ? Qui est Ksenia Sobtchak, star de la télé russe et candidate à la présidence contre Poutine

L’opposant numéro un de Russie, déclaré inéligible jusqu'en 2028 en raison d'une condamnation de justice, avait, dès septembre, critiqué les rumeurs d'une candidature de Ksenia Sobtchak : "Sa campagne sera certainement financée par un oligarque ou l'administration présidentielle. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin d'une caricature d'un candidat libéral. (...) C'est le plan du Kremlin." Une lecture de la situation que partage la journaliste d'opposition Zoïa Svetova, qui regrette que la jeune femme "donne une légitimité aux élections" en étant "la Navalny du Kremlin". Une sorte de faire-valoir qui offrirait (elle doit recueillir 300.000 signatures d’électeurs pour voir sa candidature validée) à Vladimir Poutine un scrutin d’apparence démocratique.





"C'est une tentative de construire une candidate libérale et séduisante de manière artificielle", explique à l'AFP le politologue Konstantin Kalatchev pour qui, à l’inverse, l’entrée dans la course de Ksenia Sobtchak pourrait se révéler un "bon cadeau pour Navalny" en lui permettant , d’avance, de condamner une élection à laquelle il ne pourra pas participer de toute façon. "On le sait, Navalny va appeler à boycotter les élections", poursuit le politologue. "La participation de Sobtchak, qui transforme les élections en cirque et en farce, sera une autre raison pour laquelle beaucoup de gens ne vont pas aller voter".