Russie : l'opposant à Poutine Alexeï Navalny libéré après 15 jours de prison

Avec plus de 1.000 autres personnes, Alexeï Navelny avait été interpellé le 26 mars en marge de rassemblements anti-corruption d'une ampleur inédite depuis plusieurs année et mobilisant un grand nombre de jeunes. Ces manifestations, organisées à travers tout le pays, suivaient la publication par l'opposant d'un rapport accusant le Premier ministre Dmitri Medvedev de se trouver à la tête d'un empire immobilier financé par des oligarques.





Alexeï Navalny avait été reconnu coupable d'organisation d'une manifestation non autorisée et de refus d'obtempérer face aux policiers lors de son arrestation, et condamné à une amende et 15 jours de détention. Après avoir gardé le silence sur le sujet, Dmitri Medvedev a rejeté la semaine dernière les accusations formulées dans le film de l'organisation de l'opposant, vu plus de 18 millions de fois sur Youtube. Selon lui, celui-ci vise à "mettre les gens dans la rue et atteindre des objectifs politiques" de M. Navalny, qu'il n'a pas nommés.





Le blogueur n'a pas dit son dernier mot : il compte défier Vladimir Poutine lors de l'élection présidentielle de début 2018, mais sa candidature risque de se voir entraver par sa récente condamnation à cinq ans de prison avec sursis pour détournement de fonds.