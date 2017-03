Russie : le film La Belle et la Bête interdit aux moins 16 ans à cause d'un personnage gay

La Russie n'est pas encline à accueillir "le premier moment exclusivement gay" de l'histoire des films Disney. Sous l'impulsion du député Vitali Milonov, le film La Belle et la Bête a été déconseillé au moins de 16 ans dans le pays le plus vaste du monde. L'élu estimait que ce long-métrage, où un personnage qui se prénomme Le Fou est homosexuel, fait "propagande flagrante et éhontée du péché et des relations sexuelles perverses".





Le député, ouvertement homophobe et membre de Russie unie, parti majoritaire de la Douma, avait demandé l'interdiction totale du film fantastique.