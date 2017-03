Qui est Alexeï Navalny, cet opposant anti-Poutine condamné après les manifestations ?

En 2012, il créé son Fonds de lutte contre la corruption, afin d’appuyer sur ce point faible de la Russie de Poutine, et du parti au pouvoir, Russie Unie. Le "parti des voleurs et des escrocs" selon lui. Mais fin 2014, les ennuis judiciaires rattrapent ce père de famille. Il est condamné à trois ans et demi de prison avec sursis et son frère Oleg à la même peine, mais ferme, dans une affaire de détournement de près de 400.000 euros au détriment d'une filiale russe de la société française Yves Rocher. Alors qu'il est assigné à résidence, il lance un appel à manifester sous les murailles du Kremlin, qui "ne mérite pas d'exister et doit être détruit", suivi par des centaines de manifestants. Il est alors arrêté dans la rue devant les caméras.





Bis repetita, donc, dimanche. Les traits tirés, Alexeï Navalny s’est présenté une nouvelle fois devant le juge, où il a réitéré ses attaques. "Il y a des choses dans la vie pour lesquelles cela vaut la peine d'être arrêté", avait-il déclaré peu avant sur Twitter, appelant ses partisans à continuer la lutte. En décembre dernier, Navalny avait annoncé sa candidature à l'élection présidentielle russe de 2018.