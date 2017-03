Russie : un député souhaite que les bagarres de hooligans deviennent un sport

La proposition a de quoi surprendre et a peu de chance de se concrétiser un jour. Le député Igor Levbedev, membre du parti d’extrême-droite LDPR, a publié une tribune sur le site de son parti où il explique pourquoi et comment transformer les bagarres entre hooligans en sport. "Sachant que nos fans sont des combattants et pas des hooligans, nous pourrions transformer les affrontements entre supporters en sport", écrit-il.





"Les supporters anglais arrivent, par exemple, et commencent des bagarres. On leur répond : défi accepté, rendez-vous au stade à telle heure", poursuit le député. Cela permettrait selon lui de canaliser "l’agressivité des supporters". "La Russie sera alors pionnière dans un nouveau type de sport", ajoute-t-il, précisant qu’il pourrait attirer autant de spectateurs que le football.