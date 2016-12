Russie : un Français condamné à 15 ans de camp pour pédophilie

Arrêté en février 2015 puis assigné à résidence, Yoann Barbereau a pris la fuite en septembre et un avis de recherche a été lancé à son encontre par les autorités russes. Sa famille et son comité de soutien affirment que les accusations de la justice russe ont été "montées de toutes pièces" et "jalonnées de violences et de pressions".





Dénonçant un jugement "inique", son comité de soutien a indiqué dans un communiqué que les avocats de M. Barbereau allaient faire appel.