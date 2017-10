Russie : un militant homosexuel dévoile les violences policières en Tchétchénie

"L'accusation principale contre moi était d'être homosexuel", a-t-il assuré lors d'une conférence de presse organisée dans les locaux du journal indépendant Novaïa Gazeta (le premier à affirmer que des homosexuels étaient la cible de persécutions de la part des autorités tchétchènes). "Ils se comportaient de manière très agressive, cruelle, en m'humiliant et m'insultant", déplore-t-il. "Toutes les 10 ou 15 minutes, ils [NDLR, les policiers] venaient dans ma cellule en me disant que j'étais gay et qu'il fallait tuer des gens comme moi", affirme M. Lapounov, qui dit avoir ensuite été "battu très longtemps avec des bâtons (...) sur les jambes, les cuisses, les fesses et le dos" rapportent nos confrères de l'AFP.