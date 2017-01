Russie : vers une dépénalisation des violences domestiques ?

Les statistiques gouvernementales sont formelles : en Russie, 40% des crimes violents sont commis dans le cercle familial. Une réalité qui n’a pas empêché la Douma – la chambre basse du Parlement – de s’engager sur la voie de la dépénalisation des violences domestiques. En effet, mercredi 11 janvier, 368 parlementaires sur 370 ont voté en faveur d’un texte exposant les auteurs de violences intrafamiliales… à une simple amende, et non plus à une peine de prison. Seule exception : des poursuites pourraient être entamées si ces violences devaient avoir lieu plus d’une fois par an.





A l’origine de cette proposition de loi adoptée en première lecture à la quasi-unanimité ? La députée ultra-conservatrice Yelena Mizulina, présidente de la commission des affaires familiales. Parmi ses faits d’armes les plus notoires, on retient notamment une loi récente interdisant l’adoption d’enfants russes par des étrangers et plusieurs textes dirigés contre ce qu’elle considère comme "de la propagande homosexuelle". Par ailleurs farouchement opposée à l’avortement, elle souhaite que l’IVG ne soit remboursée qu’en cas de viol ou "pour raisons médicales".