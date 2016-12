Poutine veut "renforcer" la force de frappe nucléaire russe

Le chef de l'Etat russe avait déjà annoncé, en juin 2015, le déploiement de plus de 40 nouveaux missiles balistiques intercontinentaux à même de "percer les systèmes de défense antiaérienne les plus sophistiqués". Il s'agissait d'une réponse au projet américain d'installation d'armes lourdes en Europe de l'est via l'Otan. Le début du déploiement de ce bouclier antimissile en Roumanie l'été dernier, et la construction d’un autre en Pologne prévue d'ici 2018, ont depuis remis sur le tapis la question de la course à l’armement. Moscou voit dans ces armes défensives une "menace" et se réserve le droit de prendre des mesures de rétorsion. Washington assure pour sa part que ce bouclier est destiné à protéger l'Europe d'une éventuelle attaque iranienne.





La dernière doctrine militaire russe, qui date de décembre 2014, n'évoque toutefois en aucun cas la possibilité d'une "attaque préventive" avec utilisation d'ogives nucléaires. Moscou ne se réserve le droit d'utiliser son arsenal qu'en cas d'agression contre elle ou ses alliés ou en cas de "menace sur l'existence même de l'État".