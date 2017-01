Saddam Hussein était "charmant" et "effrayant", dévoile un ex-agent de la CIA

Nixon dit avoir vu deux Saddam Hussein : un "côté humain" et un "côté plus sombre". Cet ex-agent de la CIA décrit un homme "des plus charismatiques que j'ai rencontré", qui pouvait être "charmant, gentil, marrant et poli". Mais Nixon dépeint aussi un homme rude, arrogant, méchant et même effrayant.





Après leur première rencontre, Nixon était optimiste quant au fait qu'Hussein allait coopérer. Ce dernier lui a même dit avoir apprécié leur conversation, mais "cela faisait des mois qu'il se cachait et n'avait pas beaucoup parlé". Mais dès le lendemain, le président irakien était devenu suspicieux.





Le sujet le plus important était celui des armes de destruction massive. "C'est tout ce que la Maison Blanche voulait savoir", explique Nixon. Rapidement, l'agent de la CIA comprendra que Saddam Hussein avait arrêté tout programme nucléaire depuis des années. Nixon lance même que s'il fallait choisir entre George W. Bush et Saddam Hussein, il préférerait passer du temps avec le deuxième...