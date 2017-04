Saint-Pétersbourg : un kamikaze kirghiz serait à l'origine de l'attentat dans le métro

Une explosion a eu lieu dans le métro de Saint-Pétersbourg, en Russie, ce lundi vers 14h40. Une seule rame aurait été touchée alors qu'elle se trouvait entre les stations "Institut Technologique" et "Place Sennaya" du centre de la deuxième ville de Russie.





Selon le Comité d'enquête, le conducteur du métro n'a arrêté la rame qu'à la station suivante "ce qui a permis de procéder sans attendre à l'évacuation et à l'aide des victimes".





Photos et vidéo diffusées sur les réseaux sociaux et les chaînes russes ont montré le métro arrêté dans la station Tekhnologuitcheski Institout avec les portes soufflées et plusieurs personnes inanimées sur le sol de la station.