Sans nouvelle de son locataire, elle loue son propre appartement sur Airbnb et fait changer les clés

La machination découverte est portée à la connaissance de la plateforme qui explique ne pas pouvoir faire grand-chose pour le couple. Qu’à cela ne tienne, celui-ci prend les choses en main et loue son propre appartement en se faisant passer pour des touristes. Une fois sur place, ils n'ont plus qu'à changer les serrures.





Echaudés par cette histoire, Montsé et son mari se chargent de prévenir les médias. Alors que Barcelone s’est déjà opposé à plusieurs reprises aux pratiques Airbnb, l’affaire connait un certain retentissement. Depuis, le site a retiré l’annonce et le sous-locataire est poursuivi.